Nuovo Ordine di Zona intercettazioni ambientali e appalti pubblici | la battaglia legale nel Baianese
Avellino, 28 novembre 2025 - Nell'ambito del procedimento scaturito dall'inchiesta "Nuovo Ordine di Zona", la difesa di Bernardo Natale, imprenditore originario di Casal di Principe e residente ad Avella da oltre vent'anni, ha avanzato istanza di acquisizione delle intercettazioni ambientali.
Nuovo Ordine di Zona, la requisitoria dell'Antimafia prevista il 20 febbraio - La difesa dell'imprenditore Bernardo Natale, originario di Casal di Principe ma da venti anni residente ad Avella ha chiesto al Tribunale Collegiale di Avellino (presidente Sonia Matarazzo, ...