Nuovo Consiglio di Amministrazione in casa Armani oltre ai membri della famiglia si uniscono Marco Bizzarri Angelo Moratti e John Hooks

Prima riunione straordinaria del CDA neo eletto, composto da membri da lungo tempo legati a Giorgio Armani e affiancati da professionisti di comprovata esperienza, con l'obiettivo di rafforzare il modello di business e i valori etici sviluppati in oltre 50 anni Prende forma il nuovo Consiglio.

PUGLIA, IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE In attesa di possibili ricalcoli e ripescaggi, questo è attualmente il quadro degli eletti - L'articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Tra conferme, nuovi ingressi ed esclusi, il giorno dopo la chiusura dei seggi in #Campania si è delineato il nuovo Consiglio regionale. Il giornalista Gennaro #Sangiuliano, ex ministro della Cultura, ottiene un seggio con Fratelli d’Italia. Flop invece per Maria R Vai su X

Chi sono gli eletti al Consiglio regionale della Campania: l’elenco completo e gli esclusi eccellenti - Il centrosinistra piazza 32 consiglieri (dieci sono del Pd), il centrodestra 18: ecco i nomi. quotidiano.net scrive

Campania 2025: chi sono i nuovi protagonisti del Consiglio regionale - Dopo la netta affermazione elettorale (Roberto Fico ottiene il 60,63% dei voti come candidato Presidente), il nuovo Consiglio regionale della Campania è il campo sul quale si stabiliranno gli equilibr ... Secondo irpinianews.it

Brivio: nuovi rappresentanti nel CdA della Casa di riposo - Il Comune di Brivio ha proceduto alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della Casa di ... Riporta merateonline.it