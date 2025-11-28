Nuovo bond Poste Italiane quanto rende dopo l’upgrade Moody’s e a chi conviene

Poste Italiane torna sul mercato dopo 5 anni di assenza con l’emissione nella giornata del 26 novembre di una nuova obbligazione senior unsecured da 750 milioni destinata agli investitori istituzionali. La tempistica non è causale, dato che è giunta a seguito del miglioramento del rating dell’Italia da parte di Moody’s. L’obiettivo del lancio del nuovo bond è quello di diversificare le fonti di finanziamento, creare una struttura finanziaria solida che possa supportare stabilmente i piani di crescita del gruppo e coinvolgere maggiori investitori internazionali. La data per il regolamento delle obbligazioni dovrebbe essere quella del 3 dicembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

