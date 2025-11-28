Nuovo bando per i campi da tennis Di Ninno | gestione limitata a un anno

La giunta di Salerno ha approvato le nuove linee di indirizzo per l’affidamento della gestione dell'impianto sportivo "Giovanni Di Ninno". L'amministrazione ha deciso di indire una nuova gara per una concessione "ponte" della durata di un solo anno. La decisione arriva dopo lo stop forzato alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

