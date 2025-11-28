Nuovo appuntamento cittadino con i Sabati Ecologici per conferire i rifiuti speciali

Sabato 29 novembre, come ogni ultimo sabato del mese, torna l’appuntamento con i “Sabati Ecologici”, iniziativa promossa da Comune e AcegasApsAmga per rispondere alle esigenze dei padovani e contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti sul territorioIn Piazzale Azzurri d’Italia nel quartiere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

nuovo appuntamento cittadino con i sabati ecologici per conferire i rifiuti speciali

© Padovaoggi.it - Nuovo appuntamento cittadino con i "Sabati Ecologici" per conferire i rifiuti speciali

