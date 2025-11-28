Nuovi parcheggi per automobili e motocicli sotto il bypass della Palombella
ANCONA – L’Assessorato ai Lavori Pubblici rende noto che si è concluso un intervento del valore di 100mila euro sotto la rampa di discesa del cavalcavia by-pass della Palombella che si immette su Via E. Mattei che ha avuto come obiettivo creare nuovi posti auto e parcheggi per motocicli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il GRAB, percorso pedonale e ciclabile di Roma, sarà potenziato con 600 nuovi parcheggi, puntando a migliorare la vivibilità urbana - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, nuovi parcheggi in centro: la prossima parte il cantiere per un'area da 170 posti auto in via Mola Vecchia - In arrivo un nuovo parcheggio in centro: un’area di sosta da oltre 4 mila metri quadrati per circa 170 posti auto in una zona nevralgica del capoluogo. ilmessaggero.it scrive
Seimiglia, nuovi parcheggi. Quasi quaranta posti auto in arrivo in tre frazioni - I progetti sono stati presentati ai residenti: cantieri entro la metà del 2026. Scrive lanazione.it
Udine, nuovi parcheggi per le moto in Piazza Garibaldi, critica Confcommercio - Presa di posizione critica del presidente mandamentale di Confcommercio Udine, Rodolfo Totolo contro il Comune nel giorno in cui in piazza Garibaldi sono stati cancellati alcuni parcheggi a pagamento. Da rainews.it