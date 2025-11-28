Nuovi obici K-9 per l' Estonia | la Nato blinda il lato orientale
La Nato continua a rinforzare il suo lato est acquistando nuovi armamenti e veicoli all'avanguardia. L'ultimo mattone della "Grande Muraglia difensiva" che sta costruendo l'Alleanza Atlantica sul suo quadrante orientale coincide con il deal effettuato tra l' Estonia e la Corea del Sud riguardante l'arrivo nel Paese baltico di sei obici semoventi K9 Thunder. Il ministero della Difesa estone ha spiegato che l'accordo rientra nell'ambito del suo impegno continuo volto a espandere le proprie capacità di artiglieria a lungo raggio e rafforzare la posizione difensiva. I suddetti sistemi, prodotti da Hanwha Defence, saranno integrati nella crescente flotta di artiglieria dell'Estonia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
