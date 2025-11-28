Nuovi maxi controlli sulle strade della Brianza | torna l' operazione Smart

In Brianza torna l’operazione Smart, il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio. Dopo i risultati operativi dello scorso week-end in cui sono state fermate 250 auto e ritirate diverse patenti, gli agenti torneranno nuovamente in strada tra le 20 e l’1 di notte di oggi, 28. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

