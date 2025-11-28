Nuovi impianti di climatizzazione in diverse strutture comunali la giunta ha detto sì

28 nov 2025

ANCONA – La Giunta comunale ha approvato ieri, giovedì 27 novembre, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva utile alla realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione in diverse strutture comunali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

