Nuovi impianti di climatizzazione in diverse strutture comunali la giunta ha detto sì
ANCONA – La Giunta comunale ha approvato ieri, giovedì 27 novembre, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva utile alla realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione in diverse strutture comunali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
