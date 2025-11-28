Nuove regole penalità contatti | incontro in Qatar tra FIA e i piloti Cosa cambierà

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Discussioni sulle nuove "driving guidelines" rese necessarie soprattutto dopo gli ultimi episodi, tra cui l’incidente tra Oscar Piastri e Kimi Antonelli in Brasile. Grandi novità dal 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuove regole penalit224 contatti incontro in qatar tra fia e i piloti cosa cambier224

© Gazzetta.it - Nuove regole, penalità contatti: incontro in Qatar tra FIA e i piloti. Cosa cambierà

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Nuove Regole Penalit224 Contatti