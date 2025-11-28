Nuove regole penalità contatti | incontro in Qatar tra FIA e i piloti Cosa cambierà
Discussioni sulle nuove "driving guidelines" rese necessarie soprattutto dopo gli ultimi episodi, tra cui l’incidente tra Oscar Piastri e Kimi Antonelli in Brasile. Grandi novità dal 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
La Cina valuta nuove regole per i power bank: rischio stop al trasporto in aereo Vai su X
# **Processo Tributario Telematico: nuove regole per udienze a distanza** [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2025/11/processo-tributario-telematico-nuove-regole-per-udienze-a-distanza.html](https://www.commercialistatelematico.com/articoli - facebook.com Vai su Facebook