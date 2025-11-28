Nuove aree verdi senza sacrificare i posti auto esistenti | al via la riqualificazione di piazza Sparacca

Al via la riqualificazione di un’altra area di Cattolica, piazza Sparacca, che da anni necessitava di interventi di risistemazione. La giunta ha dato il via libera ai lavori che partiranno entro dicembre e ridisegneranno la piazza in un’ottica più verde: l’area sarà infatti arricchita di aiuole. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

