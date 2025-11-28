Nuova Volkswagen Taigo 2026 | il restyling che sa di nuova T-Roc

Eccoci con un’idea di come potrebbe essere il restyling del Volkswagen Taigo per il 2026 — ovviamente sulla base di anticipazioni, foto spia e confronto con la “gemella” Volkswagen Nivus. Cosa cambierà (o potrebbe cambiare). • Look esterno rinnovato. Le foto spia mostrano un prototipo semi-camuffato del Taigo “2026” che lascia intravedere un frontale rivisto: paraurti, griglia frontale e gruppi ottici potrebbero essere aggiornati. Il look soprattutto anteriore dovrebbe rispecchiare quanto visto sulla nuova Volkswagen T-Roc.. Anche il posteriore sembra destinato a modifiche: paraurti nuovi e possibile nuova configurazione dei fanali. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Volkswagen Taigo 2026: il restyling che sa di nuova T-Roc

