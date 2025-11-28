Nuova vita per Palazzo de’ Mayo a Chieti | intesa tra Fondazione Banco di Napoli e Università d’Annunzio
A Chieti si è svolta la cerimonia ufficiale che sancisce il passaggio di gestione di Palazzo de’ Mayo dalla Fondazione Banco di Napoli all’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. La firma dell’accordo tra il presidente della fondazione, Orazio Abbamonte, e il rettore della d’Annunzio, Liborio Stuppia, è avvenuta nella sala conferenze del palazzo, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della città, del consiglio di amministrazione della fondazione, delle autorità accademiche e del presidente della giunta regionale dell’Abruzzo, Marco Marsilio. Una soluzione per valorizzare il patrimonio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
