La possibilità di reintrodurre una forma di leva militare in Italia è proposta dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il piano prevede un “servizio militare volontario” per rafforzare la capacità dello Stato di rispondere a crisi, guerre ibride e minacce informatiche. La misura sarebbe discussa in Parlamento nelle prossime settimane e punta a coinvolgere giovani, tecnici ed ex militari, senza ripristinare la naja obbligatoria abolita nel 2005. La questione arriva mentre diversi Paesi europei stanno rivedendo i propri modelli di difesa. In particolare la Francia, che dal 2026 avvierà un nuovo servizio militare volontario rivolto ai giovani tra 18 e 25 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuova leva volontaria, come funzionerebbe la proposta del Governo