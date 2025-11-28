Nuova leva volontaria come funzionerebbe la proposta del Governo
La possibilità di reintrodurre una forma di leva militare in Italia è proposta dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il piano prevede un “servizio militare volontario” per rafforzare la capacità dello Stato di rispondere a crisi, guerre ibride e minacce informatiche. La misura sarebbe discussa in Parlamento nelle prossime settimane e punta a coinvolgere giovani, tecnici ed ex militari, senza ripristinare la naja obbligatoria abolita nel 2005. La questione arriva mentre diversi Paesi europei stanno rivedendo i propri modelli di difesa. In particolare la Francia, che dal 2026 avvierà un nuovo servizio militare volontario rivolto ai giovani tra 18 e 25 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Crosetto rompe gli indugi: nuova leva volontaria sul tavolo del governo. ? «L’Europa non è più al sicuro come prima». Il ministro della Difesa guarda ai modelli di Francia e Germania e prepara un ddl che punta a rafforzare le riserve militari italiane. Tra si - facebook.com Vai su Facebook
“Il decreto può dare nuova spinta allo strumento dei #tee. E’ auspicabile che lo strumento acquisisca nuovo vigore, così da far leva su competenze esistenti ed un meccanismo collaudato per realizzare efficienza Biagio energetica nelle industrie” #Renovit #Bi Vai su X
Italia verso la nuova leva militare volontaria: cosa cambia davvero - Crosetto lavora a un disegno di legge per reintrodurre una leva volontaria sul modello francese e tedesco, con l’obiettivo di creare una forza ausiliaria di 10 mila unità ... Segnala metropolitano.it
La leva volontaria: come cambierebbe il servizio militare per la sicurezza nazionale - Nuova leva volontaria e riserva ausiliaria: il progetto di Crosetto punta a rafforzare la sicurezza nazionale con professionisti e volontari formati ... romait.it scrive
Leva militare in Italia, Crosetto: «Si, ma su base volontaria». Riserva da 10mila militari - Ingrossare le fila della Riserva italiana, fino a diecimila soldati. Si legge su ilmattino.it