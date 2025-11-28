Nuova leva volontaria come funzionerebbe la proposta del Governo

Quifinanza.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La possibilità di reintrodurre una forma di leva militare in Italia è proposta dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il piano prevede un “servizio militare volontario” per rafforzare la capacità dello Stato di rispondere a crisi, guerre ibride e minacce informatiche. La misura sarebbe discussa in Parlamento nelle prossime settimane e punta a coinvolgere giovani, tecnici ed ex militari, senza ripristinare la naja obbligatoria abolita nel 2005. La questione arriva mentre diversi Paesi europei stanno rivedendo i propri modelli di difesa. In particolare la Francia, che dal 2026 avvierà un nuovo servizio militare volontario rivolto ai giovani tra 18 e 25 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

nuova leva volontaria come funzionerebbe la proposta del governo

© Quifinanza.it - Nuova leva volontaria, come funzionerebbe la proposta del Governo

Altri contenuti sullo stesso argomento

nuova leva volontaria funzionerebbeItalia verso la nuova leva militare volontaria: cosa cambia davvero - Crosetto lavora a un disegno di legge per reintrodurre una leva volontaria sul modello francese e tedesco, con l’obiettivo di creare una forza ausiliaria di 10 mila unità ... Segnala metropolitano.it

nuova leva volontaria funzionerebbeLa leva volontaria: come cambierebbe il servizio militare per la sicurezza nazionale - Nuova leva volontaria e riserva ausiliaria: il progetto di Crosetto punta a rafforzare la sicurezza nazionale con professionisti e volontari formati ... romait.it scrive

nuova leva volontaria funzionerebbeLeva militare in Italia, Crosetto: «Si, ma su base volontaria». Riserva da 10mila militari - Ingrossare le fila della Riserva italiana, fino a diecimila soldati. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Leva Volontaria Funzionerebbe