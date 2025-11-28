Lisa Angiolini sarà costretta a saltare gli Europei in vasca corta 2025 di nuoto, in programma dal 2 al 7 dicembre a Lublino, in Polonia, a causa della bronchite, che ha colpito l’azzurra negli ultimi giorni, proprio a ridosso della manifestazione continentale. L’azzurra, tesserata per i Carabinieri e per la Virtus Buonconvento, era iscritta alle tre gare individuali della rana, ovvero 50, 100 e 200 metri, ed era inserita nelle staffette 4×50 misti, sia femminile che mista: scendono così a 31 gli azzurri convocati, 11 donne e 20 uomini. Il nuovo elenco dei convocati: Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Simona Quadarella, Costanza Cocconcelli, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci, Paola Borrelli, Agata Maria Ambler, Anita Gastaldi, Irene Burato, Anna Chiara Mascolo, Christian Bacico, Federico Burdisso, Michele Busa, Thomas Ceccon, Simone Cerasuolo, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti, Francesco Lazzari, Gabriele Mancini, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi, Filippo Megli, Lorenzo Mora, Alberto Razzetti, Simone Stefanì, Lorenzo Zazzeri, Ludovico Blu Art Viberti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Lisa Angiolini salta gli Europei in vasca corta