Numana dà il via alle festività | piazza del Santuario diventa Il Bosco delle Meraviglie
NUMANA - Torna la magia del Natale a Numana con un’edizione completamente nuova e tutta da vivere: piazza del Santuario si trasforma ne “Il Bosco delle Meraviglie”, un percorso immersivo con scenografie luminose, personaggi natalizi e spazi gioco dove i bambini potranno muoversi, esplorare e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
