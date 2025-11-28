Noyz Narcos pubblica l’album Funny Games feat con Lauro Guè Madame

Noyz Narcos pubblica l’album Funny Games, che contiene molte collaborazioni, da Achille Lauro a Madame, incontrerà i fan in alcuni firmacopie da oggi. Noyz Narcos riapre così il sipario sul suo mondo, per un ritorno che lascia il segno con Funny Games ( Thaurus M.A.S.T. Believe ), il nuovo album fuori oggi ovunque. Non è un ritorno ma è un avvertimento, un album oscuro che non cerca spettatori: cerca bersagli. Il titolo è un omaggio al film cult di Michael Haneke, un riferimento perfetto che trova terreno fertile nel mondo di uno dei rapper che ha contribuito a fare la storia del genere, dove la realtà non si edulcora mai, ma si osserva da vicino, senza filtri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

