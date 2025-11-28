Nonostante il divieto di avvicinamento si apposta sotto il lavoro della sua ex | arrestato per stalking un 34enne

Già sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata, un 34enne si apposta sotto la sede in cui la donna lavora, procurandole un forte senso di paura e di timore. Ieri, giovedì, i Carabinieri, dopo aver accertato quanto accaduto fosse vero, l'hanno arrestato. Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania, per la partita di domenica sera all'Olimpico sono attesi almeno 15mila tifosi napoletani come riporta Il Messaggero. Questo ha fatto scattare un piano di sicurezza rafforzato, che verrà definito - facebook.com Vai su Facebook

Bertinoro, avvicina la moglie nonostante il divieto: arrestato Vai su X

Perseguita la ex nonostante divieto di avvicinamento, arrestato - Nonostante fosse sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento all'ex compagna, ha continuato a contattare insistentemente la donna sia telefonicamente che sui social, fino a quando non è ... Si legge su ansa.it

Bologna, perseguita l'ex fidanzato nonostante il divieto di avvicinamento: 31enne arrestata dopo una lite in strada - La donna è stata arrestata al termine di una lite in strada con l'ex fidanzato 27enne: durante ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

Perseguita l’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: stalker arrestato a Napoli - Ha perseguitato ripetutamente l'ex compagna nonostante i provvedimenti già adottati nei suoi confronti, come il divieto di avvicinamento: per questo, nella giornata di venerdì 24 ottobre – ma la ... Scrive fanpage.it