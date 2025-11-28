Nonostante il divieto di avvicinamento si apposta sotto il lavoro della sua ex | arrestato per stalking un 34enne

Già sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata, un 34enne si apposta sotto la sede in cui la donna lavora, procurandole un forte senso di paura e di timore. Ieri, giovedì, i Carabinieri, dopo aver accertato quanto accaduto fosse vero, l'hanno arrestato. Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

