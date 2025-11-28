Nona edizione per il Mercatale | torna in piazza De Ferrari la fiera natalizia con artigianato e sapori

Torna a Genova, per la nona edizione, il Mercatale in piazza De Ferrari, appuntamento ormai consolidato nel programma delle manifestazioni natalizie genovesi.Da sabato 6 a martedì 23 dicembre (tutti i giorni dalle 10 alle 20), la centralissima piazza accoglierà la grande fiera organizzata da CNA. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Milano Music Week chiude la sua nona edizione con numeri che confermano la centralità della rassegna nel panorama musicale italiano. Oltre 70 mila persone hanno affollato locali, club, teatri e spazi culturali della città, seguendo più di 400 appuntame - facebook.com Vai su Facebook

Al via la nona edizione de “La Valle dei Presepi” Vai su X

Nona edizione per il Mercatale: torna in piazza De Ferrari la fiera natalizia con artigianato e sapori - Torna a Genova, per la nona edizione, il Mercatale in piazza De Ferrari, appuntamento ormai consolidato nel programma delle manifestazioni natalizie genovesi. Si legge su genovatoday.it

Torna la cena in bianco: Piazza dei Cavalieri si veste a festa per la nona edizione - L'evento, promosso dall'Associazione Italiana Persone Down, sarà un momento conviviale, gratuito e inclusivo e negli anni ha saputo conquistare il cuore di cittadini, famiglie, turisti e studenti. Secondo lanazione.it

Torna a Vieste la settimana dell'olio alla nona edizione - Torna a Vieste (Foggia) la Settimana dell'Olio 2025, dal 24 al 28 agosto, alla sua nona edizione. Lo riporta ansa.it