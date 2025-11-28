Non solo Inter e Roma | gli osservati speciali delle big in Palmeiras-Flamengo

È tutto pronto per la finale di Copa Libertadores, ecco i migliori talenti da seguire Per il settimo anno consecutivo sarà una squadra brasiliana a vincere la Coppa Libertadores. A testimonianza di una supremazia totale nel calcio sudamericano, la finale del 29 novembre tra Palmeiras e Flamengo sarà la quinta tra squadre verdeoro negli ultimi sette anni. Le due superpotenze del futebol bailado, si sono sfidate già nel 2021, quando il Palmeiras conquistò la sua terza copa della storia. L’anno successivo è stato raggiunto proprio dal Fla a quota 3 nell’albo d’oro e la vincente di quest’anno diventerà la squadra brasiliana più titolata con 4 Libertadores vinte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Non solo Inter e Roma: gli osservati speciali delle big in Palmeiras-Flamengo

Argomenti simili trattati di recente

#DeRossi: " #Genoa, il Verona ha messo in difficoltà Inter e Roma. Chi pensa..." Vai su X

Dei big match giocati in questa stagione l’Inter ha vinto solo contro la Roma continuando un trend che era già visibile nella seconda metà della scorsa stagione con Inzaghi. Come mai? - facebook.com Vai su Facebook

Inter, aumentano i viaggi di Ausilio verso Roma: tre gli osservati speciali - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul mercato dell'Inter e spiega come la società nerazzurra sia molto attenta alle dinamiche di casa Roma. Secondo calciomercato.com

Roma-Inter, il pronostico standard e le scommesse speciali: dal palo di Lautaro al... rosso per Gasp - 45, con i giallorossi di Gasperini, primi insieme al Napoli, alle prese con ... Si legge su corrieredellosport.it

Inter, Juve e Milan al Mondiale Under 20: gli osservati speciali | ESCLUSIVO - Vetrina imprescindibile per osservatori, scout e direttori sportivi, il Mondiale Under 20 ha messo in mostra diversi talenti interessanti, anche se diverse Nazionali sono state costrette a mandare in ... calciomercato.it scrive