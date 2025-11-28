Non solo il &#8216;test del finto cliente' la storia di Michele | Pam mi ha licenziato per un guanto

28 nov 2025

Licenziamenti per test e contestazioni pretestuose, cosa sta succedendo nei supermercati Pam Panorama. Cgil: "Colpiti sindacalisti e lavoratori con 104". 🔗 Leggi su Fanpage.it

amp8216test finto cliente storiaNon solo il ‘test del finto cliente’, la storia di Michele: “Pam mi ha licenziato per un guanto” - La condotta anomala di Pam sarebbe iniziata, secondo quanto ricostruito da De Marco, prendendo di mira i l avoratori che usufruivano della legge 104 per assistere un caro con disabilità: "Hanno ... Secondo fanpage.it

amp8216test finto cliente storiaLicenziamenti alla Pam dopo il test del finto cliente: la polemica - La vicenda del test del finto cliente alla Pam sembra evidenziare tensioni crescenti tra dipendenti e direzione. notizie.it scrive

amp8216test finto cliente storiaUn rossetto nascosto nelle uova: cos’è il test del “finto cliente” che è costato il posto di lavoro a tre dipendenti del supermercato Pam - Il test del cliente misterioso è una pratica che consente all’azienda di verificare la tutela del patrimonio: come funziona e cosa dice la legge ... Come scrive msn.com

