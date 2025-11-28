Non regalerò la banca alla Russia
L'amministratore delegato di Unicredit si toglie un bel pugno di sassolini dalle scarpe. Nella sua audizione di ieri davanti alla Commissione d'inchiesta sulle banche, Andrea Orcel non evita nemmeno uno degli argomenti più delicati. A partire dall'addio alla Russia, una delle condizioni che aveva messo il governo nel decreto golden power per dare il via libera alle nozze con Bpm. La banca italiana a Mosca ha al momento 700 milioni di crediti e 900 milioni di depositi. «Noi adesso abbiamo 3,5-3,7 miliardi di capitale in Russia», ha affermato Orcel. «La domanda che mi fanno spesso è ma perché non butti le chiavi e chiudi tutto? Potrei farlo, ma chi ne beneficia? Il Paese che non vogliamo aiutare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
