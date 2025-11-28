Non è la verità Ballando con le stelle ‘lastra gate’ | Francesca Fialdini smentita
Milly Carlucci, nel suo intervento a La Vita in Diretta, ha provato a spegnere il fuoco delle polemiche attorno al cosiddetto Lastra Gate, ma l’incendio mediatico non sembra affatto domato. Le rivelazioni di Francesca Fialdini a Ballando Segreto, dove la conduttrice ha accusato due colleghi di aver messo in dubbio il suo infortunio e di aver persino mandato uno di loro a chiederle “le lastre” per verificarne la veridicità, hanno generato un vortice di sospetti, smentite e prese di posizione. Da Alberto Matano, Carlucci ha garantito che “Barbara d’Urso e Martina Colombari non c’entrano nulla”, tentando di ridimensionare un caso che però, di giorno in giorno, assume contorni sempre più intricati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
