Energia, nucleare e partnership industriali sono al centro della visita che il premier ungherese Viktor Orbán ha fatto oggi a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Un incontro che ha scatenato la polemica. "Viaggio senza averci consultato, ma non siamo sorpresi, non gioca con la nazionale europea da un po’ di tempo e la visita rientra in questo contesto", ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Siamo al corrente della tua posizione equilibrata sulla situazione in Ucraina". Queste le parole con cui Vladimir Putin, leader di Mosca, ha accolto il capo del governo di Budapest. Tra i nodi sul tavolo le forniture di petrolio e gas dopo l'esenzione annuale concessa dagli Stati Uniti sulle sanzioni, l'avanzamento del progetto della centrale nucleare ungherese di Paks, dove l'americana Westinghouse si affianca ai russi come fornitore di combustibile, e la possibile acquisizione da parte dell'ungherese Mol della quota Gazprom nella compagnia petrolifera serba Nis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non ci ha consultato". Polemica sul viaggio di Orban da Putin

