Noi dipendenti di Telecontact chiediamo che Tim annulli questa esternalizzazione

Ilfattoquotidiano.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Enzo Ravanelli È sempre più evidente il disegno dietro al quale si cela la cessione di Telecontact a DNA, ovvero il licenziamento dei dipendenti del contact center di Tim. A tale proposito, ciò che noi dipendenti chiediamo con forza anche attraverso le nostre azioni presenti e future alla Casa Madre, ai Sindacati e alle Istituzioni non è il mancato riconoscimento degli incentivi previsti in questi casi dalla legge, ma l’annullamento di tutta questa operazione messa in piedi mesi or sono. Non è difficile provare che non si tratta “solamente” di un’esternalizzazione, ma di un licenziamento mascherato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

noi dipendenti di telecontact chiediamo che tim annulli questa esternalizzazione

© Ilfattoquotidiano.it - Noi dipendenti di Telecontact chiediamo che Tim annulli questa esternalizzazione

News recenti che potrebbero piacerti

dipendenti telecontact chiediamo timNoi dipendenti di Telecontact chiediamo che Tim annulli questa esternalizzazione - Un dipendente denuncia: la vendita a DNA nasconde un licenziamento mascherato per oltre 1. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Perché Tim cede Telecontact e cosa succede ai lavoratori del servizio clienti - La protesta degli addetti che rispondono ai numeri 187 e 191 che non vogliono confluire nella nuova società Dna. Come scrive romatoday.it

dipendenti telecontact chiediamo timTelecontact, presentata una diffida collettiva: “I lavoratori non saranno dismessi. Vogliamo restare la voce di TIM” - La diffida, nata dalla volontà unanime dei lavoratori e sposata “con piena convinzione” dal legale incaricato, rappresenta una presa di posizione netta nei confronti del progetto di cessione ... Come scrive ilfattonisseno.it

Cerca Video su questo argomento: Dipendenti Telecontact Chiediamo Tim