noi dipendenti di telecontact chiediamo che tim annulli questa esternalizzazione

di Enzo Ravanelli È sempre più evidente il disegno dietro al quale si cela la cessione di Telecontact a DNA, ovvero il licenziamento dei dipendenti del contact center di Tim. A tale proposito, ciò che noi dipendenti chiediamo con forza anche attraverso le nostre azioni presenti e future alla Casa Madre, ai Sindacati e alle Istituzioni non è il mancato riconoscimento degli incentivi previsti in questi casi dalla legge, ma l’annullamento di tutta questa operazione messa in piedi mesi or sono. Non è difficile provare che non si tratta “solamente” di un’esternalizzazione, ma di un licenziamento mascherato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

