di Enzo Ravanelli È sempre più evidente il disegno dietro al quale si cela la cessione di Telecontact a DNA, ovvero il licenziamento dei dipendenti del contact center di Tim. A tale proposito, ciò che noi dipendenti chiediamo con forza anche attraverso le nostre azioni presenti e future alla Casa Madre, ai Sindacati e alle Istituzioni non è il mancato riconoscimento degli incentivi previsti in questi casi dalla legge, ma l’annullamento di tutta questa operazione messa in piedi mesi or sono. Non è difficile provare che non si tratta “solamente” di un’esternalizzazione, ma di un licenziamento mascherato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Tim avvia la dismissione di Telecontact e cresce la preoccupazione per il futuro dei dipendenti: proteste, tavoli nazionali e richieste di garanzie al centro del format condotto da Pier Paolo Cambareri.
#Tim,la forza delle connessioni…all'estero. 1.591 #dipendenti del #callcenter #Telecontact espulsi e ceduti in appalto alla #Dna. Finiti i periodi di tutela previsti dalla legge,la nuova società sarà libera di licenziarli
Noi dipendenti di Telecontact chiediamo che Tim annulli questa esternalizzazione - Un dipendente denuncia: la vendita a DNA nasconde un licenziamento mascherato per oltre 1.
Perché Tim cede Telecontact e cosa succede ai lavoratori del servizio clienti - La protesta degli addetti che rispondono ai numeri 187 e 191 che non vogliono confluire nella nuova società Dna.
Telecontact, presentata una diffida collettiva: "I lavoratori non saranno dismessi. Vogliamo restare la voce di TIM" - La diffida, nata dalla volontà unanime dei lavoratori e sposata "con piena convinzione" dal legale incaricato, rappresenta una presa di posizione netta nei confronti del progetto di cessione