No nessun nuovo studio collega DNA fetale vaccini e autismo

Diverse condivisioni Facebook riportano un reel tratto dall’ articolo del sito Gospa News Si parla di un «nuovo studio» riguardante frammenti di DNA fetale trovati nei vaccini pediatrici, che verrebbero collegati all’insorgere dell’autismo. Dunque la narrazione mette assieme tre parole chiave molto potenti per il pubblico di riferimento: DNA fetale, vaccini e autismo. Si parla proprio di un «inquietante allarme». In realtà possiamo stare tranquilli. Vediamo perché. Per chi ha fretta:. Lo studio che collegherebbe DNA fetale, vaccini e autismo si è rivelato in realtà un lavoro realizzato con metodi ingannevoli. 🔗 Leggi su Open.online