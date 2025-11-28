No limits Sport oltre il tempo - mostra fotografica di Valentina Rosati

Lo sport non ha età, non ha confini, non conosce barriere. No Limits, Sport oltre il tempo è un racconto fotografico che celebra la forza, la passione e la determinazione di chi continua a mettersi in gioco, sfidando i limiti imposti dal tempo.Questa non è una sfida portata all'estremo per. 🔗 Leggi su Baritoday.it