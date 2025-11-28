No alla finanziaria di guerra il presidio di Usb a Montecitorio contro la manovra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 Si è tenuto a Roma, presso piazza di Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati, un presidio organizzato da Usb e da altre sigle sindacali contro la legge finanziaria. "Questo Governo ha predisposto un futuro da incubo per il Paese. Ha scelto di investire in armamenti, condizionando la legge di bilancio a questo elemento centrale. Il problema per loro è contenere il debito per poter rispettare i vincoli europei e quindi avere massima libertà di utilizzo della spesa pubblica sul settore militare. Ecco perché la sanità, le pensioni, i salari pubblici, gli investimenti, i contratti dei lavoratori pubblici sono tutti messi dietro alla necessità di riarmo che peraltro poi viene giustificata con venti di guerra completamente inventati", ha detto Guido Lutrario dell'Unione Sindacati di Base. 🔗 Leggi su Open.online