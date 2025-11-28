Nkunku e quel palloncino sgonfio | Allegri lo aspetta ma siamo già a dicembre

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nazionale francese è ancora a secco in campionato e non riesce a imporsi nell'undici titolare soprattutto (ma non solo) per motivi di tenuta fisica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nkunku e quel palloncino sgonfio allegri lo aspetta ma siamo gi224 a dicembre

© Gazzetta.it - Nkunku e quel palloncino sgonfio: Allegri lo aspetta, ma siamo già a dicembre...

Leggi anche questi approfondimenti

nkunku quel palloncino sgonfioNkunku e quel palloncino sgonfio: Allegri lo aspetta, ma siamo già a dicembre... - Il nazionale francese è ancora a secco in campionato e non riesce a imporsi nell'undici titolare soprattutto (ma non solo) per motivi di tenuta fisica ... msn.com scrive

Il primo palloncino gonfiato da Christopher Nkunku a Milano - L’atteso primo gol stagionale di Santiago Giménez, arrivato la sera del 23 settembre 2025, a San Siro, nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che il Milan ha agevolmente vinto ... Secondo esquire.com

Nkunku, l’amico duttile di Thuram che esulta con un palloncino - E poi, ci sono quelli che sanno fare tutto quello che è appena stato detto (e anche bene). Riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Nkunku Quel Palloncino Sgonfio