Nkunku e quel palloncino sgonfio | Allegri lo aspetta ma siamo già a dicembre

Il nazionale francese è ancora a secco in campionato e non riesce a imporsi nell'undici titolare soprattutto (ma non solo) per motivi di tenuta fisica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nkunku e quel palloncino sgonfio: Allegri lo aspetta, ma siamo già a dicembre...

Christopher Nkunku è arrivato al Milan tra grandi aspettative, finora non ripagate Ma la domanda è un'altra: il contesto è davvero quello giusto per tutti?

Nkunku e quel palloncino sgonfio: Allegri lo aspetta, ma siamo già a dicembre... - Il nazionale francese è ancora a secco in campionato e non riesce a imporsi nell'undici titolare soprattutto (ma non solo) per motivi di tenuta fisica ...

Il primo palloncino gonfiato da Christopher Nkunku a Milano - L'atteso primo gol stagionale di Santiago Giménez, arrivato la sera del 23 settembre 2025, a San Siro, nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che il Milan ha agevolmente vinto ...

Nkunku, l'amico duttile di Thuram che esulta con un palloncino - E poi, ci sono quelli che sanno fare tutto quello che è appena stato detto (e anche bene).