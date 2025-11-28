Nigeria l’incubo continua | dopo i blitz nelle scuole nuovi rapimenti nel cuore del Paese

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo attacco in Nigeria nello stesso Stato del recente maxi-sequestro scolastico: bande armate hanno rapito decine di persone nei villaggi di Shiroro a scopo di estorsione L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

