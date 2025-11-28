Nigeria l’incubo continua | dopo i blitz nelle scuole nuovi rapimenti nel cuore del Paese
Nuovo attacco in Nigeria nello stesso Stato del recente maxi-sequestro scolastico: bande armate hanno rapito decine di persone nei villaggi di Shiroro a scopo di estorsione L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La vita dei cristiani nigeriani è un incubo senza fine. È una persecuzione spietata che chiede giustizia subito. - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 300 persone – 303 studenti tra gli 8 e i 18 anni e 12 insegnanti – sono state rapite in un attacco armato alla scuola privata cattolica St Mary di Papiri, nello Stato di Niger, Nigeria centro-occidentale. Venerdì 21 novembre, mentre erano in corso le lezioni, c Vai su X
