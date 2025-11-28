Nicol torna con il brano Che cos’è l’amore – from Billboard Italia Women in Music

Spettacolo.eu | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicol torna con Che cos’è l’amorefrom Billboard Italia Women in Music, il nuovo singolo disponibile da oggi. Dopo un anno ricchissimo che l’ha vista protagonista di molti palchi, tra cui quelli del PalaJova, il tour nei palazzetti di Jovanotti, Nicol torna con Che cos’è l’amore – from Billboard Italia Women in Music, il nuovo singolo disponibile da oggi, 28 novembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Columbia RecordsSony Music Italy. Il brano segna la prima uscita ufficiale in collaborazione con Billboard Italia e fa parte di un progetto completamente inedito, ideato appositamente per Billboard Italia Women in Music. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

nicol torna con il brano che cos8217232 l8217amore 8211 from billboard italia women in music

© Spettacolo.eu - Nicol torna con il brano Che cos’è l’amore – from Billboard Italia Women in Music

News recenti che potrebbero piacerti

Nicol: Annuncia l'uscita ufficiale di "Correre", fuori da venerdì 9 maggio in radio e in digitale - Scritto insieme a Samuele Barracco, il chitarrista che la accompagna sui palchi del PalaJova , il brano segna una nuova direzione sonora e introspettiva, che si muove su melodie inesplorate pur ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Nicol Torna Brano Cos8217232