Nicol torna con il brano Che cos’è l’amore – from Billboard Italia Women in Music
Nicol torna con Che cos’è l’amore – from Billboard Italia Women in Music, il nuovo singolo disponibile da oggi. Dopo un anno ricchissimo che l’ha vista protagonista di molti palchi, tra cui quelli del PalaJova, il tour nei palazzetti di Jovanotti, Nicol torna con Che cos’è l’amore – from Billboard Italia Women in Music, il nuovo singolo disponibile da oggi, 28 novembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Columbia RecordsSony Music Italy. Il brano segna la prima uscita ufficiale in collaborazione con Billboard Italia e fa parte di un progetto completamente inedito, ideato appositamente per Billboard Italia Women in Music. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
