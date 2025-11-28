Nico Paz magico in Como-Sassuolo fa impazzire Michael Fassbender e Chris Pine | la reazione delle star

Fassbender e Chris Pine stregati dal numero di Nico Paz: perché le star di Hollywood scelgono sempre più spesso il Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nico Paz magico in Como-Sassuolo fa impazzire Michael Fassbender e Chris Pine: la reazione delle star - Fassbender e Chris Pine stregati dal numero di Nico Paz: perché le star di Hollywood scelgono sempre più spesso il Como ... Come scrive fanpage.it

Nico Paz sfiora l'eurogol, Douvikas buca il Sassuolo: è 1-0 per il Como all'intervallo - Il Como conduce il match al Sinigaglia contro il Sassuolo al termine del primo tempo: decide per il momento la rete di Douvikas al minuto 14. Segnala tuttomercatoweb.com

Como, Fabregas: "Vogliamo dominare le partite, Nico Paz ambizioso" - Dopo il successo di Torino il Como si appresta a ospitare il Sassuolo nell'anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Come scrive fantacalcio.it