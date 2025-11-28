Nfl Green Bay espugna Detroit Dallas inguaia Kansas City e sogna i playoff

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima Philadelphia e adesso i Chiefs: in quattro giorni i Cowboys hanno dato una svolta alla loro stagione. Tra Packers e Lions all'insegna delle sorprese. Joe Burrow show: i Bengals battono i Ravens. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

