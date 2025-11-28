Nfl Green Bay espugna Detroit Dallas inguaia Kansas City e sogna i playoff

Prima Philadelphia e adesso i Chiefs: in quattro giorni i Cowboys hanno dato una svolta alla loro stagione. Tra Packers e Lions all'insegna delle sorprese. Joe Burrow show: i Bengals battono i Ravens. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nfl, Green Bay espugna Detroit. Dallas inguaia Kansas City e sogna i playoff

Argomenti simili trattati di recente

Raffaele Palladino VINCE all’esordio in carriera in Champions League. Il tecnico campano espugna Francoforte con la sua Atalanta Vai su X

Avellino espugna Pistoia in scioltezza, al termine di una partita gestita senza grossi patemi dall'inizio alla fine. Buona prova corale di squadra, soprattutto difensiva, anche se per onestà intellettuale bisogna sottolineare che i toscani stasera sono parsi in grand - facebook.com Vai su Facebook

Nfl, Green Bay espugna Detroit. Dallas inguaia Kansas City e sogna i playoff - Prima Philadelphia e adesso i Chiefs: in quattro giorni i Cowboys hanno dato una svolta alla loro stagione. Da msn.com

Green Bay sorprende Dallas, Detroit spezza il tabù playoff dopo 32 anni - I giovani Packers spazzano via i Cowboys che in casa avevano vinto 16 volte di fila. Lo riporta gazzetta.it

Nfl: Green Bay, una difesa da Super Bowl. Washington s'inchina a Parsons - 18 al Lambeau Field nel Thursday Night che apre la seconda giornata Nfl. Segnala gazzetta.it