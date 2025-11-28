Nevica in Algeria le incredibili immagini del paese africano imbiancato – Il video

Quando si pensa all’ Algeria, Stato nordafricano in larga parte occupato dal deserto del Sahara, non si immaginano di certo città coperte da copiose nevicate. Invece è proprio quello che sta succedendo in questi giorni nell’area più settentrionale del Paese, dove le sabbie del deserto lasciano spazio ai monti dell’Atlante telliano. In quest’area sorgono anche una delle città più importanti del Paese, Sètif, e i comuni di Aïn El Hammam e Iferhounène, da cui provengono le immagini e i video più spettacolari. En direct de #iferhounene #TiziOuzou Iferhounène se réveille sous un manteau de neige ce matin #Algérie pic. 🔗 Leggi su Open.online