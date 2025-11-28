Neve all' Abetone inizia la stagione invernale Piste e impianti aperti il 29 e 30 novembre | i costi dello skipass

Livornotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Abetone è da sempre una delle mete preferite dagli sciatori livornesi (e non solo). Fin da quando sono iniziati a scendere i primi fiocchi, la domanda che tanti si sono posti è: quando aprono gli impianti? Finalmente ecco la risposta tanto attesa: domani, sabato 29 e domenica 30 novembre. La. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

neve abetone inizia stagioneL'Abetone anticipa l'apertura della stagione sciistica: quali sono le piste aperte dal 29 novembre e quanto costa - Nel comprensorio di Abetone e Val di Luce, sulla Montagna Pistoiese, la stagione sciistica inizia quest’anno con una settimana di anticipo. corrierefiorentino.corriere.it scrive

neve abetone inizia stagioneStagione al via sulle piste dell'Abetone - Il direttore degli impianti della Val di Luce Andrea Formento conferma l'apertura per sabato 29 Novembre ... Lo riporta toscanamedianews.it

neve abetone inizia stagioneToscana innevata, l’Abetone accelera la stagione dello sci (e i costi salgono) - La montagna pistoiese punta a riaprire gli impianti sciistici tra sette giorni. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Neve Abetone Inizia Stagione