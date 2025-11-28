le uscite cinematografiche di dicembre su Netflix: tra classici e film premiati. Il mese di dicembre su Netflix si preannuncia ricco di contenuti di grande interesse, spaziando tra grandi classici del cinema, successi recenti e produzioni che hanno ricevuto riconoscimenti importanti. La piattaforma proporrà anche le proprie proposte in vista della stagione dei premi, rendendo disponibili film qualificatisi per le nomination. La selezione include titoli iconici e novità attese, offrendo agli utenti un’ampia gamma di scelte cinematografiche di alta qualità. le principali uscite di dicembre su Netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Netflix ripercorre una delle gare per il miglior film più pazze di sempre con uscite di dicembre