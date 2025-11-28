Netflix in crash mondiale per Stranger Things 5 | 14.000 segnalazioni e 5 minuti di panico ecco cos’è successo
La notte tra il 26 e il 27 novembre 2025 resterà negli annali come quella in cui Stranger Things ha fatto tremare non solo Hawkins, ma l’intera infrastruttura tecnologica di Netflix. Intorno alle 2 del mattino, orario italiano, quando la piattaforma ha pubblicato i primi quattro episodi della quinta e attesissima stagione, migliaia di utenti da ogni angolo del pianeta si sono trovati davanti a schermate di errore invece che alle avventure dei protagonisti alle prese con il Sottosopra. Secondo i dati rilevati da Downdetector, le segnalazioni di disservizi sono esplose in modo esponenziale proprio nelle ore del lancio. 🔗 Leggi su Screenworld.it
