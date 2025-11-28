Nel suo anno d' oro Guè sceglie un look all' altezza della situazione sul red carpet dei GQ Men of The Year 2025

Per noi è sempre l’anno di Guè per noi, ma quest’anno ancora di più. I motivi sono tanti: li sappiamo, li sapete. E allora come celebrare un anno straordinario a livello di stile? Con un look che sia all'altezza. «Il 2025 è stato un anno d’oro per Guè, un anno che lo ha consacrato da icona pop a figura istituzionale della musica italiana contemporanea. Abbiamo curato una costruzione di look che seguono la traiettoria di questa evoluzione» ci ha raccontato una manciata di minuti prima del red carpet dei GQ Men of the Year, lo stylist team di Guè. Per la serata, è stato scelto un total look Emporio Armani, in pelle, dalle linee pulite ed essenziali, arricchito da una giacca in coccodrillo realizzata su misura per l’occasione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Nel suo anno d'oro Guè sceglie un look all'altezza della situazione sul red carpet dei GQ Men of The Year 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

GIULIO a breve compirà un anno e vive in rifugio da sette mesi… perché? Perché nessuno lo sceglie? Non ha niente che non vada. È un cucciolo di media taglia, ha tanto bisogno di avere una persona a cui affidarsi, con cui fare esperienze e attività. Per esse - facebook.com Vai su Facebook

Juventus - Il Decennio d'Oro - Juventus Il Decennio d'Oro, scheda del film di Angelo Bozzolini, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in TV e in Streaming Online. Segnala comingsoon.it

Ambrogini d'oro, l’anno degli «sconosciuti»: il giornalista Enrico Mentana e il maratoneta Aouani le eccezioni - In realtà, sembra che già quest’anno sia stata imboccata questa strada. Da milano.corriere.it

Bradley Wiggins: «A Londra 2012 sniffavo cocaina dalla mia medaglia d'oro. Un anno fa ero senza casa, ora non bevo più» - Bradley Wiggins ha ripercorso la sua carriera, il doping e la sua dipendenza alla cocaina – problematiche già affrontate in passato – in un’intervista rilasciata al Times in vista della pubblicazione ... Come scrive corriere.it