Boston – Prosegue con successo il tour Americano organizzato dall'Associazione internazionale "Amici di Padre Pio" che cominciato il 21 novembre scorso avrà conclusione domenica 30 novembre 2025. Partito da Revere, Città del Massaschusetts il tour ha fatto tappa giovedì 27 alle ore 18.00 a Boston nell'ambito della più importante festa degli Stati Uniti d'America, quella del "Ringraziamento". Poi sabato 29 e domenica 30 nella Chiesa dell'Immacolata. Con l'esposizione delle Sante Reliquie (un guanto che copriva le stimmate e un fazzoletto che asciugava il sangue) il Superiore del Convento dei frati cappuccini di Pietrelcina Padre Fortunato Grottola, presiederà la Santa Messa.

© Primacampania.it - Nel Massachusetts il tour organizzato dall’Associazione internazionale “Amici di Padre Pio”