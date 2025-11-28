Nel 2026 si viaggia per beauty e benessere | i 10 resort con SPA imperdibili da provare

Dai rituali tropicali in riva al mare, al fango termale nella cabina effetto grotta di ghiaccio, passando per veri e propri programmi di benessere a tutto tondo. Bellezza e wellbeing sono veri e propri traini per le scelte di viaggio. Ecco 10 resort con SPA da provare in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nel 2026 si viaggia per beauty e benessere: i 10 resort con SPA imperdibili da provare

