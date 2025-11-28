Nazionale l’Italia in corsa per la vetta del ranking Uefa | a pari merito con la Spagna sfida aperta per i primi posti

Internews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Nazionale, tutto aperto ancora in ottica Ranking: l’Italia rientra nella corsa per la top 2, la Spagna si conferma competitiva! La situazione degli azzurri. Nonostante la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid in Champions League, l’Italia torna in piena corsa per i primi due posti nel ranking stagionale UEFA, che garantisce un posto diretto alle prime due federazioni della classifica. Attualmente, l’ Inghilterra continua a dominare la vetta con 10.388 punti, seguita dalla Germania, seconda a 9.428 punti. Al terzo posto, l’ Italia è appaiata alla Spagna, entrambe con 9. 🔗 Leggi su Internews24.com

