Nathan e Catherine all' attacco | Non è vero che abbiamo rifiutato una casa alternativa per la nostra famiglia

Ogni passo è dettato da un unico obiettivo: «Il benessere psicofisico dei nostri splendidi bambini, che sono stati, sono e saranno il baricentro unico e indiscusso del nostro cammino». In una lettera inviata alla stampa Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, a Palmoli, in provincia di Chieti, provano a spiegare il loro punto di vista, in seguito all'allontanamento dei tre bambini come disposto dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. I due evidenziano di non aver «mai rifiutato» il supporto di enti pubblici e privati che hanno offerto loro aiuto, nell'attesa che quella casa in cui vivono fosse adeguata alle esigenze di una famiglia con tre bambini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nathan e Catherine all'attacco: "Non è vero che abbiamo rifiutato una casa alternativa per la nostra famiglia"

