Natalità allarme Istat | nel 2025 atteso un nuovo record negativo di nascite

In Italia si fanno sempre meno figli. I dati più recenti sul bilancio demografico indicano che il 2025 potrebbe segnare un nuovo minimo storico per le nascite, confermando una tendenza che da anni erode struttura sociale, economia e prospettive future del Paese. L’Istat rileva un rallentamento costante, con un numero di nuovi nati ormai distante dai livelli necessari per garantire il ricambio generazionale. La preoccupazione non riguarda soltanto l’Italia ma l’intero continente europeo, come sottolineato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «È un tema vitale per il nostro Paese e per l’intera Europa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Natalità, allarme Istat: nel 2025 atteso un nuovo record negativo di nascite

