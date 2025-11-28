Natale sul Ghiaccio a Verona debutta la nuova pista allo Sports Center | Un momento di svago e comunità per tutti
Lo Sports Center Verona si prepara a vivere la magia del Natale con una nuova attrazione che animerà i mesi invernali: dal 29 novembre 2025 all’interno del circolo di Borgo Venezia sarà attiva una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, destinata a rimanere aperta fino al 17 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondisci con queste news
?| *Pista di pattinaggio sul ghiaccio* |? Dal 6 dicembre al 6 gennaio la rassegna "Natale a Cassano 2025" si arricchisce con l'allestimento, in piazza Perrucchetti, della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Orari di apertura: tutti i giorni feriali, dal lunedì al vener - facebook.com Vai su Facebook
Natale a Verona tra Mercatini, Stella e pattinaggio sul ghiaccio: date, orari, navette e novità Vai su X
Si accende il Natale allo Sports Center di Verona: apre la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico - Apre allo Sports Center Verona la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, attiva dal 29 novembre al 17 febbraio 2026. Riporta nordest24.it
Natale allo Sports Center Verona: dal 29 novembre si pattina sul ghiaccio sintetico. L’attrazione rimarrà attiva fino al 17 febbraio 2026, con orari flessibili e tariffe ... - La magia del Natale arriva a Borgo Venezia con una novità che promette di conquistare grandi e piccoli. Scrive giornaleadige.it
A Natale si pattinerà sul ghiaccio - C’è venuto in mente il questo verso di una famosa poesia di Giovanni Pascoli nell’apprendere che il programma delle manifestazioni natalizie ... ilrestodelcarlino.it scrive