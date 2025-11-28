Natale in città il mix per accontentare tutti | musei da scoprire e shopping scontato con la Ravenna Card
Ravenna si prepara a vivere un Natale ricco di iniziative culturali e occasioni di incontro. Anche quest’anno il centro storico sarà animato da un calendario di eventi: mercatini, spettacoli, installazioni luminose e attività per famiglie che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La regina del Natale è arrivata in città! #VincenzoBellavia ’ #ROMA Centro Commerciale Porta di Roma #STAZIONE Napoli Centrale Piazza Garibaldi #CASERTA Centro Commerciale Campania #NAP - facebook.com Vai su Facebook