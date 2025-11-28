Natale condiviso torna l’iniziativa di supporto ai commercianti
Tempo di lettura: < 1 minuto Torna anche quest’anno a Mercogliano, fino al 18 dicembre, l’iniziativa ”Natale condiviso” che unisce le Associazioni – in prima linea la Pro Loco Mercogliano e la Misericordia del Partenio – l’Abbazia Territoriale di Montevergine e i commercianti locali che aderiscono. Condivisione, solidarietà ed un incentivo a servirsi nei negozi vicino casa: questi i messaggi a sostegno dell’iniziativa. Un dono sospeso è un gesto semplice, un pacco di pasta, dei biscotti o qualsiasi prodotto non deperibile che possa rendere più sereno il Natale delle famiglie che vivono un momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
