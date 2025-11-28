Natale al Circeo | un mese di eventi per grandi e piccini

Anche San Felice Circeo si appresta a festeggiare il Natale con un mese di eventi per grandi e piccini organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le tante associazioni del territorio.Natale al Circeo – Luci, Sapori e Magie d’Inverno! Prenderà il via il 6 dicembre per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Natale al Circeo: un mese di eventi per grandi e piccini

