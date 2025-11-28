Natale a Terni accensione delle luminarie e Black Friday | illuminazione dorata installazioni poetiche e villaggio polare LE NOVITA’

Una cerimonia in concomitanza della giornata dedicata al Black Friday. Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, l’atrio del PalaSì ospiterà l’inaugurazione delle ‘Luci d’Artista’ e dell’intero percorso luminoso che coinvolgerà la città (ore 18). Un primo step in attesa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Scopri altri approfondimenti

La corsa agli sconti è oggi: nuova ondata di offerte e clima di festa. Alle 18 iniziano a brillare le luminarie di Natale a Perugia, Terni, Orvieto e Narni #terni #blackfriday #febbre #sconti #natale #festa #Confcommercio #umbria - facebook.com Vai su Facebook

Si accende il Natale a Pescara con le luminarie, e ora tocca a mercatino e pista di pattinaggio [FOTO] - È la prima a ricordare tutti gli appuntamenti con il clou l'8 dicembre quando si accenderà l'alb ... Scrive ilpescara.it

PESCARA SI ACCENDE CON LE LUMINARIE DI NATALE, PROSSIMA SETTIMANA MERCATINO E PISTA PATTINAGGIO - “Questo è solo il primo ‘segnale’ di avvicinamento al Natale e alle feste di fine anno. Da abruzzoweb.it

NATALE A PESCARA: DOMANI L’ACCENSIONE DELLE LUMINARIE - PESCARA – “Saranno accese domani pomeriggio le luminarie di Natale che il Comune ha fatto installare in città, non solo lungo le strade del centro e del centro storico, ma anche nelle piazze, fino ad ... Riporta abruzzoweb.it