Natale a Passignano il programma delle feste

Perugiatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prenderà il via domenica 30 novembre, con la parata natalizia, l’evento Natale a Passignano 2025, un mese e più di musica, spettacoli, rievocazioni e suggestioni natalizie per grandi e bambini. Primo appuntamento, quindi, domenica 30 alle 16 davanti al municipio di Passignano sul Trasimeno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

