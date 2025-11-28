Natale a Latina Scalo | tanti appuntamenti fino alla Befana

Latinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via l’8 dicembre anche il Natale a Latina Scalo, una manifestazione organizzata dalla rete di Associazioni "Cinema Enal - Insieme per Latina Scalo" con il patrocinio del Comune di Latina, giunta alla sua VIII edizione.Tante le iniziative che si terranno presso la Casa di Quartiere "Ex. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

natale latina scalo tantiNatale a Latina: luci, ruota panoramica e tanti appuntamenti - Latina festeggia il Natale con una serie di iniziative che prenderanno il via dal 1° dicembre e proseguiranno fino all’Epifania: oltre un mese di eventi che includeranno manifestazioni sportive, ... Da latinatoday.it

natale latina scalo tantiNatale a Latina, oltre un mese di eventi e tante novità. Ma cambiano viabilità e parcheggi in centro - Villaggio di Babbo Natale, ruota panoramica e pista del ghiaccio nel cuore della città ... Lo riporta latinatoday.it

natale latina scalo tantiLatina gira più in alto, un Natale oltre la tradizione - Una ruota panoramica alta trenta metri che svetta su piazza del Popolo, una pista di ghiaccio in piazza San Marco, la Casa di Babbo Natale trasformata in un piccolo parco dentro i giardini del Comune, ... Lo riporta latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Natale Latina Scalo Tanti